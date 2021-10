Cesena-Ancona Matelica | Serie C | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di domenica 10 ottobre 2021) Grande attesa per il big match di giornata dellaC valevole per il Gruppo B, che vedrà come protagoniste ile l’. Le due squadre vengono da un ottimo momento di forma, da una parte i marchigiani sono appaiati al secondo posto con ben quattro partite vinte nelle ultime gare giocate, ruolino di marcia impressionante. Dall’altra parte, i romagnoli si trovano in terza posizione, con tre gare vinte nelle ultime cinque giocate. Insomma una gara che sa di scontro diretto per la promozione inB. Il, vista anche la squadra assemblata in estate, non ha mai nascosto di puntare alla promozione. Dal canto suo invece l’è la vera sorpresa di questo inizio di campionato. Ecco le ultime da ...

Advertising

news_forlicesen : Ancona, palestra abusiva gestita da un 83enne: sigilli e migliaia di euro di multa - news_forlicesen : Ancona, palestra abusiva gestita da un 83enne: sigilli e migliaia di euro di multa - Pall_Gonfiato : Serie C, Cesena-Ancona Matelica: streaming gratis e diretta tv Rai Sport? - calciocesenafc : ?? Con il brand #Altro, #Tecnocopi sarà match sponsor di #CesAnc ?? - DonatoEuropa : RT @desti_paradiso: I consigli di DP per il weekend (senza la B): Edo: Lecco-Padova (sabato 17:30) Marco: Pro Sesto-Pro Patria (domenica 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Cesena Ancona

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447- Matelica si sfidano per la 8a giornata del girone B di Serie C. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in live streaming? A che orario inizia la partita? Il calcio d'inizio è ...PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE: NATIONS LEAGUE 15.00 Italia - Belgio 20.45 Spagna - Francia SERIE C 14.30 Sudtirol " Giana ErminioMatelica Lucchese " Vis ...Con l’Ancona Matelica è scontro da piani alti. Viali: "Siamo squadre dalla mentalità offesiva, sarà vietato farli verticalizzare" ...Cesena e Ancona-Matelica si sfidano per la 8a giornata del girone B di Serie C. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in live streaming? A che orario inizia la partita? Il calcio d’inizio è fissa ...