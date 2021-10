Calciomercato Cagliari: Strootman può dire addio. Le ultime (Di domenica 10 ottobre 2021) Calciomercato Cagliari: il centrocampista Kevin Strootman potrebbe tornare al Marsiglia a fine stagione Il Cagliari potrebbe rinunciare all’acquisto di Kevin Strootman al termine della stagione. Il centrocampista olandese, come riportato da foot01.com, farebbe così ritorno al Marsiglia in attesa di una nuova destinazione. Oltre al costo del suo cartellino (i sardi vantano il diritto di prolungare il prestito con parte dello stipendio pagato dai francesi), l’impiego di Strootman non sembra essere funzionale alla filosofia di gioco di Walter Mazzarri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021): il centrocampista Kevinpotrebbe tornare al Marsiglia a fine stagione Ilpotrebbe rinunciare all’acquisto di Kevinal termine della stagione. Il centrocampista olandese, come riportato da foot01.com, farebbe così ritorno al Marsiglia in attesa di una nuova destinazione. Oltre al costo del suo cartellino (i sardi vantano il diritto di prolungare il prestito con parte dello stipendio pagato dai francesi), l’impiego dinon sembra essere funzionale alla filosofia di gioco di Walter Mazzarri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

