Berrettini-Tabilo oggi, Masters 1000 Indian Wells: orario, tv, programma, streaming (Di domenica 10 ottobre 2021) oggi, domenica 10 ottobre, il torneo BNP Paribas Open 2021 di tennis, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sul cemento outdoor di Indian Wells, vedrà terminare il secondo turno del tabellone principale di singolare, e si giocherà il match tra il numero 5 del seeding, Matteo Berrettini, ed il qualificato cileno Alejandro Tabilo. Tra i 16 incontri previsti oggi in singolare è in programma anche quello tra la testa di serie numero 5, l’azzurro Matteo Berrettini, ed il qualificato cileno Alejandro Tabilo, che sarà il primo a partire dalle ore 20.00 italiane (le ore 11.00 locali) sullo Stadium 2. A partire dalle ore 20.00 italiane dunque sarà possibile seguire l’incontro ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021), domenica 10 ottobre, il torneo BNP Paribas Open 2021 di tennis, di categoria ATP, che si gioca sul cemento outdoor di, vedrà terminare il secondo turno del tabellone principale di singolare, e si giocherà il match tra il numero 5 del seeding, Matteo, ed il qualificato cileno Alejandro. Tra i 16 incontri previstiin singolare è inanche quello tra la testa di serie numero 5, l’azzurro Matteo, ed il qualificato cileno Alejandro, che sarà il primo a partire dalle ore 20.00 italiane (le ore 11.00 locali) sullo Stadium 2. A partire dalle ore 20.00 italiane dunque sarà possibile seguire l’incontro ...

Advertising

Deepnightpress : ATP Indian Wells 10-10-21 Lucky 15 con Matteo Berrettini Vs Alejandro Tabilo #Lucky15 #BNPPO21 #BNPParibasOpen… - infoitsport : Berrettini-Tabilo in TV: data, orario, canale e diretta streaming MASTERS 1000 Indian Wells 2021 - sportface2016 : #IndianWells 2021: come e quando seguire il confronto tra #Berrettini e #Tabilo, secondo turno del torneo statunite… - 4tziugnar4 : Tabilo ante Berrettini el domingo ?? -