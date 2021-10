Sassuolo: Carnevali blinda i giovani! Arriva la conferma dall’esperto di mercato (Di sabato 9 ottobre 2021) Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Giovanni Carnevali ha blindato i giovani talenti del Sassuolo. Il direttore sportivo è intervenuto al Festival di Trento e, tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Scamacca e Raspadori. I due giovani attaccanti italiani sono oggetto del desiderio di vari club di Serie A, ma il club emiliano non ha alcuna intenzione di cederli. Per questa stagione entrambi resteranno al Sassuolo. Questo le parole di Carnevali: “Raspadori per noi è un giocatore importante. L’Inter è interessata, ma la volontà nostra, soprattutto per i giovani come Raspadori e Scamacca è di tenerli con noi. A gennaio non c’è nessuna possibilità per nessun club. Per giugno invece è ancora presto. Noi siamo una società che deve far conto anche del risultato ... Leggi su rompipallone (Di sabato 9 ottobre 2021) Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Giovannihato i giovani talenti del. Il direttore sportivo è intervenuto al Festival di Trento e, tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Scamacca e Raspadori. I due giovani attaccanti italiani sono oggetto del desiderio di vari club di Serie A, ma il club emiliano non ha alcuna intenzione di cederli. Per questa stagione entrambi resteranno al. Questo le parole di: “Raspadori per noi è un giocatore importante. L’Inter è interessata, ma la volontà nostra, soprattutto per i giovani come Raspadori e Scamacca è di tenerli con noi. A gennaio non c’è nessuna possibilità per nessun club. Per giugno invece è ancora presto. Noi siamo una società che deve far conto anche del risultato ...

