Ribera, picchia la ex moglie: i figli di 8 e 11 anni corrono dai carabinieri e lo fanno arrestare. La brutale aggressione è avvenuta nella casa della donna che è riuscita a scappare insieme ai figli. L'uomo, un operaio di 38 anni separato da un anno dalla ex, per entrare in casa ha forzato il cancello. Poi, ferito, ha danneggiato anche il pronto soccorso. Fermato dai carabinieri di Ribera e portato in carcere. Maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e violazione di domicilio. Con queste accuse i carabinieri di Ribera (Agrigento) hanno arrestato un operaio di 38 anni. Separato da un anno, sabato scorso l'uomo è andato a casa della ex moglie 32enne e dopo avere forzato il cancello di ingresso è entrato in casa picchiandola con calci e pugni davanti ai due figli di 8 e 11 anni.

