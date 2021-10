Parità di genere | i Cda della delle società sono sempre più rosa

Leggi su tpi

(Di sabato 9 ottobre 2021) Quasi un quarto dei membri dei consigli di amministrazioneaziende di tutto il mondo è rappresentato da donne. Il miglioramentodiversità dinelleinternazionali è testimoniato da un rapporto del Credit Suisse Research Institute, secondo cui quest’anno le donne occupano il 24 per cento degli incarichi nei Cda globali, in aumento di quasi nove punti rispetto al 15,1 per cento del 2015. Il dato migliore si registra in Europa, dove la presenza femminile ai verticiimprese societarie si attesta al 34,4 per cento, in aumento di 10,9 punti in sei anni. Il Nord America segna invece la crescita più elevata in questo periodo, pari al più 11,1 per cento dal 2015, arrivando al 28,6 per cento. Lontano invece il dato dell’Asia-Pacifico, che non va oltre il 17,3 per cento rispetto ...