Nuova sconfitta per l’Inter Women: la Sampdoria vince 3 a 0 (Di sabato 9 ottobre 2021) Seconda sconfitta consecutiva per l’Inter Women Ancora una sconfitta per l’Inter Women di Rita Guarino che cadono in casa della Sampdoria che si aggiudica i 3 punti grazie al 3 a 0 finale: grande protagonista del match l’ex nerazzurra Tarenzi. Al 10? la Sampdoria ha una grande occasione con Stefania Tarenzi (ex nerazzurra) di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma un provvidenziale intervento di Francesca Durante salva la porta nerazzurra. Le padrone di casa si riportano sottoporta al 12? e Tarenzi sigla il gol del vantaggio. La Sampdoria spinge ancora e al 14? firma la seconda rete con il colpo di testa di Re, su assist di Rincòn. Alla mezz’ora l’Inter prova a reagire e Njoya ha una grande occasione ... Leggi su intermagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Secondaconsecutiva perAncora unaperdi Rita Guarino che cadono in casa dellache si aggiudica i 3 punti grazie al 3 a 0 finale: grande protagonista del match l’ex nerazzurra Tarenzi. Al 10? laha una grande occasione con Stefania Tarenzi (ex nerazzurra) di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma un provvidenziale intervento di Francesca Durante salva la porta nerazzurra. Le padrone di casa si riportano sottoporta al 12? e Tarenzi sigla il gol del vantaggio. Laspinge ancora e al 14? firma la seconda rete con il colpo di testa di Re, su assist di Rincòn. Alla mezz’oraprova a reagire e Njoya ha una grande occasione ...

