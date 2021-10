No Green Pass, l’urlo dei manifestanti: “Assassini” (Di sabato 9 ottobre 2021) “Assassini, Assassini”, l’urlo che si alza da piazza del Popolo a Roma, dove circa diecimila persone stanno manifestando contro il Green Pass. “Vogliamo le dimissioni di Draghi e Mattarella”, si sente dire dal palco. Nel filmato alcuni manifestanti cercano di arrivare a Montecitorio da Via del Babuino, ma vengono bloccati dalle forze dell’ordine L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 9 ottobre 2021) “”,che si alza da piazza del Popolo a Roma, dove circa diecimila persone stanno manifestando contro il. “Vogliamo le dimissioni di Draghi e Mattarella”, si sente dire dal palco. Nel filmato alcunicercano di arrivare a Montecitorio da Via del Babuino, ma vengono bloccati dalle forze dell’ordine L'articolo proviene da Italia Sera.

