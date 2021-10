(Di sabato 9 ottobre 2021) Victordovrebbe rientrare prima dalla Nazionale. L’attaccante delpotredde essere a disposizione digià martedì.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centravanti nigeriano tornerà presto al servizio di Lucianodopo la sosta per le Nazionali. “giocherà domani l’ultima gara di qualificazione al Mondiale 2022 con la Repubblica Centrafricana: piano voli permettendo, insomma, potrebbe tornare in campo martedì“. Il quotidiano sportivo aggiunge: “Il tecnico partenopeo ha fissato la ripresa a martedì, quando tra l’altro dovrebbero tornare a disposizione anche i reduci della nazionale italiana. Si tratta di Di Lorenzo, Insigne e Meret che giocheranno ...

Advertising

napolipiucom : Napoli, buone notizie per Spalletti, rientro anticipato per Osimhen #ForzaNapoliSempre - CalcioNapoli24 : - koojmix : quanto sono buone le rame di napoli - giox86 : @rosi0878 Una delle pizzerie più buone di Napoli - gieffepparo : Normalizziamo il fatto che la pizza è sopravvalutatissima (addirittura mangiata fuori dal perimetro della Campania… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli buone

napolipiu.com

... è demokraticissima e vota e fa votare, con leo le cattive ? In passato si parlava molto di questo fenomeno criminale connesso al voto demokrattiko, quando c'erano elezioni ae/o in ...Buon avvio di campionato quello dell'Inter, a - 4 dalcapolista e a - 2 dal Milan secondo, ma ancora imbattuta e con alle spalle diverseprove sotto la guida di Simone Inzaghi: dopo un'estate come quella trascorsa dai nerazzurri, con alcune ...Victor Osimhen dovrebbe rientrare prima dalla Nazionale. L'attaccante del Napoli potredde essere a disposizione di Spalletti già martedì ...Buone notizie per Lobotka: il centrocampista del Napoli, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, dovrebbe tornare a disposizione di Luciano Spalletti dopo la sosta. Ieri, infatti, ha continuato ...