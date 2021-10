Meloni | «Non sei più un mostro quando diventi uno di loro La sinistra non ha la dignità di darmi lezioni»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 9 ottobre 2021) Giorgiaagguerrita più che mai nella lunga intervista al Corriere della Sera oggi in edicola. Non chiede scusa a chi i conti col passato non li ha fatti mai. Nessuno può impartirle: «Nel nostro dna c’è il rifiuto per ogni regime, passato, presente e futuro. E non c’è niente nella mia vita, come nella storia della destra che rappresento, di cui mi debba vergognare o per cui debba chiedere scusa. Tantomeno a chi i conti con il proprio passato, a differenza di noi, non li ha mai fatti e non ha laper». E’ come al solito chiara. Lo ha ripetuto in questi giorni in cui la campagna di fango contro Fratelli d’Italia sta raggiungendo il parossismo. «Il “pericolo nero”, guarda caso, arriva sempre in prossimità di una campagna elettorale…».: “I ...