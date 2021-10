Manifestazione no green pass a Milano, corteo e tensioni con la polizia: 4 persone fermate e un poliziotto ferito (Di sabato 9 ottobre 2021) È terminato in piazza Duomo, con 4 persone fermate dalla polizia e un agente ferito, il corteo dei No green pass di Milano che si è tenuto come di consueto nella giornata di sabato, per la 12esima settimana di seguito dal 24 luglio, per protestare contro le restrizioni imposte dal governo nei confronti di coloro che non si sono ancora vaccinati contro il Covid-19. Dopo una Manifestazione mutata in corsa rispetto ai piani degli organizzatori, tra cui il leader di Italexit Gianluigi Paragone, che avevano chiesto alle 5mila persone accorse di limitarsi a un sit-in, si sono verificati momenti di tensione con la polizia. Alle richieste dei leader della piazza, infatti, un gruppo di manifestanti ha risposto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) È terminato in piazza Duomo, con 4dallae un agente, ildei Nodiche si è tenuto come di consueto nella giornata di sabato, per la 12esima settimana di seguito dal 24 luglio, per protestare contro le restrizioni imposte dal governo nei confronti di coloro che non si sono ancora vaccinati contro il Covid-19. Dopo unamutata in corsa rispetto ai piani degli organizzatori, tra cui il leader di Italexit Gianluigi Paragone, che avevano chiesto alle 5milaaccorse di limitarsi a un sit-in, si sono verificati momenti di tensione con la. Alle richieste dei leader della piazza, infatti, un gruppo di manifestanti ha risposto ...

