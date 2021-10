Lo scudo sindacale che permetterà a Schilirò di inveire ancora contro il Green Pass

(Di sabato 9 ottobre 2021) Nunzia Alessandra, la vice questore di Roma che lo scorso 25 settembre era salita sul palco dei “No” a Piazza San Giovanni a Roma peril certificato verde, potrà tornare ad aizzare le masse di scettici e complottisti che ogni sabato si organizzano per manifestare nelle principali città italiane. Questo grazie al nuovo ruolo che il sindacato nazionale di polizia Cosap le ha riservato: dirigente nazionale per le Pari opportunità. Un escamotage, ufficializzato in una nota recapitata a Roma lo scorso giovedì 7 ottobre, che le consentirà di esprimersi pubblicamente senza dover chiedere autorizzazioni ai suoi superiori, come consentito ai sindacalisti della polizia. Ricoprirà “una figura alla quale vanno attribuite tutte le prerogative previste dalla normativa vigente”, ...

Advertising

aranciaverde : RT @CriSStraits: I sindacati stanno diventando proprio fuffa #COVID19 #vaccinatevi - CriSStraits : I sindacati stanno diventando proprio fuffa #COVID19 #vaccinatevi - CharlesLydgate : RT @neXtquotidiano: Vi ricordate di lei? Salì sul palco di Piazza San Giovanni chiamando la massa alla 'disobbedienza civile' - neXtquotidiano : Vi ricordate di lei? Salì sul palco di Piazza San Giovanni chiamando la massa alla 'disobbedienza civile' - PeterCiaccio1 : Insomma, no al Green Pass, ma sì allo scudo sindacale. Comodo così, no? -

Ultime Notizie dalla rete : scudo sindacale

Il comunicato della Segreteria Nazionale del Cosap del 7 ottobre 2021 specifica infatti che al nuovo Dirigente"vanno attribuite tutte le prerogative previste dalla normativa vigente". ......nelle aree verdi e alle fermate di bus e tramvia (da attuarsi con successiva ordinanza), ... Vanno in questa direzione, oltre al completamento del sistema tranviario, lo 'Verde' che ...La vice questore di Roma Nunzia Schilirò nominata dirigente nazionale dal sindacato di polizia, così potrà esprimersi liberamente in pubblico ...Ha preso la parola dal palco dei No Green pass a piazza San Giovanni in qualità di «libera cittadina» per esercitare i suoi «diritti sanciti dalla Costituzione» e ...