Leonardo Spinazzola | chi è | età | carriera | Roma | stipendio | chi è la moglie | figli | infortunio | Verissimo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 ottobre 2021) Tutto pronto per un nuovo appuntamento con. Il talk show del sabato pomeriggio su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Per la puntata di oggi, sabato 9 ottobre, gli ospiti saranno davvero tanti. Tra loro c’è anche: conosciamo meglio il bel calciatore!: chi è, età,è nato a Foligno il 25 marzo del 1993 ed è un calciatore italiano, difensore o centrocampista dellae della Nazionale. E’ cresciuto nel settore giovanile della Virtus Foligno, poi è stato prelevato dal Siena. Dopo un triennio in Toscana, nel 2010 è stato acquistato dalla Juventus e da lì si è fatto conoscere, collezionando un successo dopo l’altro.è stato ...