Indian Wells 2021 | Sonego e Fognini agli ottavi nel doppio

Fabio Fognini e Lorenzo Sonego hanno vinto il loro match in doppio contro la coppia spagnolo-argentina composta da Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos (testa di serie n.3 del tabellone) col punteggio di 3-6 6-3 10-8. Così facendo i due azzurri proseguono la loro avventura nel torneo di doppio del Masters 1000 di Indian Wells passando, per l'appunto, agli ottavi di finale.

