I ‘No Green Pass’ protestano a Roma: folla di manifestanti in Piazza del Popolo (Di sabato 9 ottobre 2021) “Liberi e uniti” questo è uno degli slogan che riecheggiano in questo momento in Piazza del Popolo, a Roma, dove si sta svolgendo una manifestazione No Green Pass. Sono diverse centinaia le persone radunate oggi alle 15:00 per manifestare contro l’uso del certificato verde. Stiamo parlando della dodicesima manifestazione contro il Green pass. Leggi anche: Roma, oggi manifestazione No Green Pass a Piazza del Popolo I vari comitati organizzatori – tra cui Basta Dittatura, Io Apro!, No Green pass adesso basta – hanno organizzato l’appuntamento per tutta Italia oggi a Roma. Anche Forza Nuova, questa mattina, ha parlato della manifestazione: “Un solo corteo! Una sola città: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 ottobre 2021) “Liberi e uniti” questo è uno degli slogan che riecheggiano in questo momento indel, a, dove si sta svolgendo una manifestazione NoPass. Sono diverse centinaia le persone radunate oggi alle 15:00 per manifestare contro l’uso del certificato verde. Stiamo parlando della dodicesima manifestazione contro ilpass. Leggi anche:, oggi manifestazione NoPass adelI vari comitati organizzatori – tra cui Basta Dittatura, Io Apro!, Nopass adesso basta – hanno organizzato l’appuntamento per tutta Italia oggi a. Anche Forza Nuova, questa mattina, ha parlato della manifestazione: “Un solo corteo! Una sola città: ...

Advertising

RobertoBurioni : Green pass sì/no è tema politico dove ognuno può dire la sua. La sicurezza del vaccino no. Il vaccino è sicuro e no… - repubblica : Roma, uno stratagemma 'salva' la poliziotta no Green Pass: nominata dirigente per le Pari opportunità, non potrà es… - MediasetTgcom24 : Roma, i No Green pass di nuovo in piazza: 'Basta dittatura' #roma - EnricoCEngelma1 : RT @realDonadelLuca: Manifestazione No Green Pass a #Roma in Piazza del Popolo - 9 Ottobre 2021 #GreenPass #NoGreenPass #manifs9octobre #Pa… - calogero9517 : RT @realDonadelLuca: Manifestazione No Green Pass a #Roma in Piazza del Popolo - 9 Ottobre 2021 #GreenPass #NoGreenPass #manifs9octobre #Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘No Green Green Pass, il mea culpa del Parlamento: “L'obbligo in aula dovevamo deciderlo prima”. Ma i no vax non ci stanno la Repubblica