GP Turchia, Verstappen: "Qualifiche complicate, ma in gara andrà meglio" (Di sabato 9 ottobre 2021) Le Mercedes volano all'Istanbul Park e a Max Verstappen tocca inseguire anche nelle Qualifiche di questo sabato pomeriggio, chiuse con un terzo posto che diventerà prima fila, grazie alla penalità di ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 9 ottobre 2021) Le Mercedes volano all'Istanbul Park e a Maxtocca inseguire anche nelledi questo sabato pomeriggio, chiuse con un terzo posto che diventerà prima fila, grazie alla penalità di ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: F1 in Turchia, Hamilton fa il tempo migliore ma viene retrocesso. Pole a Bottas davanti a Verstappen e Leclerc https:/… - RaiSport : ?? #GPTurchia: #Bottas in pole davanti a #Verstappen. Terzo #Leclerc #Hamilton, miglior tempo in qualifica, retroces… - PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: Red Bull, Verstappen dopo le qualifiche del GP Turchia: '2° miglior risultato possibile' #SkyMotori #F1 #Formula1 #TurkishG… - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | GP Turchia, Griglia di Partenza – Bottas in pole davanti a Verstappen, Hamilton 11° con la penalità. #F1inGenerale… - Luca_Zunino : Formula 1 GP Turchia: miglior tempo per Hamilton che cede la pole a Bottas per la sostituzione del motore, che lo f… -