Charlene di Monaco ricoverata di nuovo: dovrà sottoporsi ad un terzo intervento (Di sabato 9 ottobre 2021) Nuovamente ricoverata la principessa Charlene di Monaco: ancora bloccata in Sudafrica per problemi di salute, subirà un altro intervento. Preoccupa i sudditi del Principato lo stato di salute della moglie di Alberto di Monaco, Charlene, di nuovo ricoverata in Sudafrica dove si trova dallo scorso inverno. E’ stata la testata Monaco Martin a diffondere per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 9 ottobre 2021) Nuovamentela principessadi: ancora bloccata in Sudafrica per problemi di salute, subirà un altro. Preoccupa i sudditi del Principato lo stato di salute della moglie di Alberto di, diin Sudafrica dove si trova dallo scorso inverno. E’ stata la testataMartin a diffondere per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Gazzettino : #charlene di monaco operata di nuovo in Sudafrica:«Resterà in osservazione per 48 ore» - lasiciliait : Principato di Monaco, la principessa Charlene di nuovo in sala operatoria - VelvetMagIta : #Charlene di Monaco, l’ultimo intervento in ospedale prima di tornare a casa #VelvetMag #Velvet… - HuffPostItalia : La principessa Charlene di Monaco operata in Sudafrica: 'Intervento andato molto bene' - TheItalianTimes : ?? CHARLENE DI MONACO #Charlène di #Monaco, ultimo intervento poi il ritorno a casa. La lunga lontananza della… -