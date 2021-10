Austria | Kurz si dimette | Ma le accuse contro di me sono false

(Di sabato 9 ottobre 2021) Sebastianannuncia le dimissioni in, travolto da un' inchiesta della procura anti - corruzione . Accusato di aver utilizzato denaro pubblico per commissionare sondaggi a lui favorevole, ...

resterà nel consiglio nazionale come capogruppo della OeVP, il Partito popolare d'ha proposto come suo successore l'attuale ministro degli Esteri Alexander Schallenberg (OeVP) che ...Insieme arisultano indagati anche suoi stretti, tra cui Johannes Frischmann e Gerald Fleischmann dello staff stampa e il consulente Stefan Steiner , oltre all'ex ministra Sabine Beinschab . ...Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz si dimette di fronte alla crisi provocata dall’apertura d’indagine per corruzione nei suoi confronti. L’annuncio di Kurz è arrivato con una breve dichiarazione ...Il politico austriaco ha proposto come suo successore il ministero degli Esteri Schallenberg. La decisione dopo le accuse di corruzione: "Accuse false, lo dimostrerò" ...