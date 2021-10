Xiaomi lancia un nuovo smartwatch dal design curato e che costa poco (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dalla Cina arriva la notizia del lancio di un nuovo smartwatch chiamato Mibro Lite e che può contare su alcune interessanti caratteristiche L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dalla Cina arriva la notizia del lancio di unchiamato Mibro Lite e che può contare su alcune interessanti caratteristiche L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoTechNet : Xiaomi lancia un nuovo smartwatch dal design curato e che costa poco - TuttoAndroid : Xiaomi lancia un nuovo smartwatch dal design curato e che costa poco - infoitscienza : Xiaomi lancia la beta di Android 12 per la famiglia Mi 11: come potete provarla subito - GizChinait : #XIAOMI lancia #MIUI Ambient Sound Recognition: ecco come funziona -