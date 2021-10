Video sui social: 'Mou, stasera pippiamo...'. Bufera su Zalewski e multa in arrivo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una serata tra amici che, nel mondo social di oggi, diventa un boomerang. E' quanto successo a Nicola Zalewski, attaccante della Roma e della Nazionale polacca, 19 anni, due presenze stagionali, che ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una serata tra amici che, nel mondodi oggi, diventa un boomerang. E' quanto successo a Nicola, attaccante della Roma e della Nazionale polacca, 19 anni, due presenze stagionali, che ...

Advertising

QSVS_Official : Stasera in esclusiva dalle ore 20 su Telelombardia e Top Calcio 24 tutti i retroscena riguardanti il video su… - Agenzia_Ansa : Nobel per la fisica all'italiano Giorgio Parisi per gli studi sui sistemi complessi. Premiato con Syukuro Manabe e… - assilemamore : RT @itsgiuliadip: chiede informazioni sui suoi tempi rispetto a quelli di lewis - DReqvenge2020 : RT @solagimma: MSM riferisce sui numeri di Biden dicendo: 'I numeri dei presidenti sono caduti dal precipizio' ???? - arquer12 : RT @mrk4m1: 29 settembre - YouTube inizia a censurare ogni video con affermazioni 'negative' sui vaccini 7 ottobre - YouTube inizia a cens… -