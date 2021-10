Uomini e Donne, Luigi Mastroianni svela: “Fatemi entrare al GFVip, sono un provocatore!” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Uomini e Donne sembrerebbe un trampolino di lancio per il Grande Fratello Vip. Quest’anno è stata la volta di Sophie Codegoni e Soleil Sorgé, l’anno scorso di Andrea Zelletta. Proprio “croccantino” ha svelato che anche Luigi Mastroianni ha provato ad entrare nella casa più spiata d’Italia. Luigi SMENTISCE ZELLETTA – L’ex tronista pugliese ha svelato L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021)sembrerebbe un trampolino di lancio per il Grande Fratello Vip. Quest’anno è stata la volta di Sophie Codegoni e Soleil Sorgé, l’anno scorso di Andrea Zelletta. Proprio “croccantino” hato che ancheha provato adnella casa più spiata d’Italia.SMENTISCE ZELLETTA – L’ex tronista pugliese hato L'articolo

Advertising

Mov5Stelle : IL 10 E 11 OTTOBRE VOTA MOVIMENTO 5 STELLE: ECCO COME ?? Dopo aver barrato il simbolo, puoi esprimere una o due pr… - Mov5Stelle : ECCO COME VOTARE IL MOVIMENTO 5 STELLE ALLE ELEZIONI DEL 10 E 11 OTTOBRE Dopo aver barrato il simbolo, puoi esprim… - ciropellegrino : Sono acque agitate, miei cari. Nemmeno 7 giorni fa #Durigon, oggi #Meloni & co. Questo non è un colosso editoriale… - OizaQueensday : RT @PensareMigrante: Ogni giorno uomini e donne scoprno nuove rotte per muoversi in e verso l'Europa:Canarie,Mayotte, passando dall'Albania… - jernevoltampere : @bunko_el Mi viene sempre in mente l’immagine con la cartella di 5 colori per gli uomini e 30 per le donne. Di sicu… -