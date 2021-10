Advertising

Adnkronos : Mare della #Cina, sottomarino nucleare #Usa colpisce oggetto non identificato: 15 feriti. - Agenzia_Italia : Un sottomarino americano ha urtato un oggetto non identificato nel Mar cinese merdionale - ilpost : Un sottomarino nucleare americano ha avuto un incidente nel Mar Cinese Meridionale - LiveSicilia : Incidente a un sottomarino nucleare Usa: collisione nel Mar Cinese - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Cina Sottomarino nucleare d’attacco della Marina militare #USA - Uss Connect… -

Ultime Notizie dalla rete : sottomarino nucleare

Nel Mar Cinese Meridionale unUsa ha urtato un 'oggetto non identificato', mentre operava in acque internazionali, nella regione indo - pacifico. Secondo quanto riferisce il Daily Mail , nello scontro - che ...CINA - Quindici marinai americani sono rimasti lievemente feriti dopo che ila bordo del quale si trovavano ha colpito 'un oggetto non identificato' in fase di emersione nelle acque del mare della Cina meridionale. Secondo quanto riferito da fonti ...ROMA – Un sottomarino nucleare della Marina militare americana è rimasto danneggiato in una collisione nel Mar Cinese Meridionale, lasciando feriti alcuni marinai statunitensi. Lo riporta il Washingto ...Preparare la difesa di Taipei da un’invasione cinese: così da un anno i marines addestrano i militari dell’isola a seguire «la strategia del porcospino». La rivelazione sul «Wall Street Journal» ...