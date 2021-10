Traffico Roma del 08-10-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno Mary trovati in redazione Sonia cerquetani incidente con difficoltà di transito su via di Castel di Leva altezza via di Tor chiesaccia le altre notizie sul Raccordo Anulare rallentamenti lungo la carreggiata interna tra Flaminia Salaria tra Prenestina e Appia poi in esterna tra laFiumicino e la Pontina è più avanti tra Prenestina e Tiburtina e al Flaminia è sulla Flaminia Code in entrata in città tra labbro e via dei Due Ponti file sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe verso la tangenziale est file anche sulla tangenziale via dei Monti Tiburtini alla Salaria verso lo stadio Olimpico sulla Cassia si rallenta versocentro tra la Giustiniana e Tomba di Nerone rallentamenti a tratti code sull’Aurelia tra Malagrotta Aurelia Antica code a tratti sulla Pontina da Castel ...