Tesla lascia la Silicon Valley

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) –dice addio allae sposta il suo quartier generale da Palo Alto, California, ad Austin, in Texas. Lo ha annunciato Elon Musk in occasione dell’assemblea annuale degli azionisti che ha avuto luogo presso la fabbrica in costruzione in Texas ed è stato trasmesso via web.continuerà ad espandersi in California “in modo significativo, ma ancora di più qui in Texas” – afferma Musk – che aggiunge “voglio essere chiaro: continueremo a espandere le nostre attività in California. La nostra intenzione è di aumentare la produzione di Fremont e Giga Nevada del 50%”.