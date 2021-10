T-BOND ai massimi in 4 mesi dopo dato sul mercato del lavoro

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il rendimento dei TreasuryUSA a 10 anni è pari 1,611% alle 17.45, in rialzo di quattro punti base nelle ultime 24 ore e aiin quattro. Il rendimento del benchmark a 10 anni è sceso a un minimo di seduta dell’1,559% in seguito ai deludenti dati sull’occupazione, per poi risalire su livelli non toccati da inizio giugno. Nel mese di settembre sono stati aggiunti solo 194 mila posti dinei settori non agricoli (non-farm payrolls), unben più basso delle attese del, che indicava un aumento di 500 mila di posti di. La FED sta attentamente valutando i dati sull’occupazione per decidere quando iniziare a ridurre i 120 miliardi di dollari di acquisti mensili di obbligazioni. Secondo lo Schwab Center for Financial ...