Roma, parla Mou: «Non siamo una squadra perfetta» (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Non siamo una squadra perfetta. C’è ancora molto da lavorare, abbiamo vinto tante partite ma abbiamo sempre commesso qualche errore. E’ su questi che dobbiamo lavorare ogni giorno”, ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. “siamo una squadra umile, dobbiamo continuare ad esserlo, il nostro obiettivo è qualificarci rapidamente e ottenere il primo posto in classifica in Conference”. Così José Mourinho, allenatore della Roma. “Il campionato è molto, molto importante per noi. Ovviamente è molto più importante il campionato della Conference League, però voglio che la squadra abbia la mentalità di pensare che la prossima partita è sempre quella più importante, anche quando arriverà la Coppa Italia. Voglio che la squadra sia preparata per giocare in ... Leggi su footdata (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Nonuna. C’è ancora molto da lavorare, abbiamo vinto tante partite ma abbiamo sempre commesso qualche errore. E’ su questi che dobbiamo lavorare ogni giorno”, ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. “unaumile, dobbiamo continuare ad esserlo, il nostro obiettivo è qualificarci rapidamente e ottenere il primo posto in classifica in Conference”. Così José Mourinho, allenatore della. “Il campionato è molto, molto importante per noi. Ovviamente è molto più importante il campionato della Conference League, però voglio che laabbia la mentalità di pensare che la prossima partita è sempre quella più importante, anche quando arriverà la Coppa Italia. Voglio che lasia preparata per giocare in ...

Advertising

ilfoglio_it : 'Caro Letta, scegli: o Draghi o Conte. Poi parliamo del ballottaggio a Roma'. Parla Calenda di @valentinivaler - repubblica : La poliziotta No Green Pass contro Greta: 'Bambina semianalfabeta parla di scienza'. Poi rimuove la vignetta dai so… - Marilen97832318 : RT @GiuliaCortese1: Tal #RacheleMussolini, che non si chiama così per caso, ha preso una marea di voti a Roma. In quale lista? #FratellidIt… - MatteoDalena : RT @storicang: La scuola di #SalvatoreOttolenghi, fondata a Roma tra il 1902 e il 1903, puntò tutto sulla rilevazione di #improntedigitali… - MarkRich20 : Un istrice gira per Roma e dopo i cinghiali si parla di degrado, ma la presenza di questi animali è la chiara dimos… -