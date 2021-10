Roma: “Dammi lo zaino o ti faccio male”. Ancora un’aggressione ai danni di un’autista dell’Atac (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ancora minacce, aggressioni e furti ai danni degli autisti dell’Atac, che nelle ultime settimane le stanno vedendo di tutti i colori. Questa volta la vittima è una donna, che stava guidava il bus lungo le strade di Ponte di Nona, mentre l’aggressore è un 25enne: evaso dagli arresti domiciliari, sospettato di aver fatto una rapina simile la sera precedente. Ponte di Nona, minaccia l’autista dell’Atac: “Dammi i soldi o ti faccio male” Ieri sera, poco dopo le 21, la donna che era alla guida di una vettura dell’Atac lungo le strade di Ponte di Nona ha visto un passeggero che, usando la forza, riusciva ad aprire la porta di sicurezza che separa il conducente dal resto dall’autobus; il ragazzo, nascondendo qualcosa sotto la giacca a mo’ di arma, minacciava ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021)minacce, aggressioni e furti aidegli autisti, che nelle ultime settimane le stanno vedendo di tutti i colori. Questa volta la vittima è una donna, che stava guidava il bus lungo le strade di Ponte di Nona, mentre l’aggressore è un 25enne: evaso dagli arresti domiciliari, sospettato di aver fatto una rapina simile la sera precedente. Ponte di Nona, minaccia l’autista: “i soldi o ti” Ieri sera, poco dopo le 21, la donna che era alla guida di una vetturalungo le strade di Ponte di Nona ha visto un passeggero che, usando la forza, riusciva ad aprire la porta di sicurezza che separa il conducente dal resto dall’autobus; il ragazzo, nascondendo qualcosa sotto la giacca a mo’ di arma, minacciava ...

