Roma, coppia di anziani vittima della truffa dello specchietto: ‘salvati’ dalla Polizia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una di quelle truffe che a Roma va avanti da sempre e, la maggior parte delle volte, le vittime sono quasi sempre persone anziane. Viene chiamata la “truffa dello specchietto”, in molti sanno di cosa si tratta ma i due anziani, rimasti vittima di questa scenetta da criminali, non ne avevano idea. Fortunatamente gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, diretta da Massimo Improta, hanno notato, ieri pomeriggio, due auto ferme sulla Circonvallazione Gianicolense: una coppia di anziani alle prese con due uomini, fermi con l’autovettura sulla strada come a scambiarsi le generalità dopo un incidente. truffa dello specchietto: come funziona, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una di quelle truffe che ava avanti da sempre e, la maggior parte delle volte, le vittime sono quasi sempre persone anziane. Viene chiamata la “”, in molti sanno di cosa si tratta ma i due, rimastidi questa scenetta da criminali, non ne avevano idea. Fortunatamente gli agentidi StatoSezione Volanti, diretta da Massimo Improta, hanno notato, ieri pomeriggio, due auto ferme sulla Circonvallazione Gianicolense: unadialle prese con due uomini, fermi con l’autovettura sulla strada come a scambiarsi le generalità dopo un incidente.: come funziona, ...

CorriereCitta : Roma, coppia di anziani vittima della truffa dello specchietto: ‘salvati’ dalla Polizia - Bonu4L : Kaio Jorge Dybala coppia d'attacco contro la Roma aiuto - icittadini : Roma, aggredisce una coppia e picchia un 16enne: “sono Lucifer” - twittdipopolo : Roma svegliato alle 5 di mattina da lite di coppia nel vicinato lui : relazione extraconiugale.... moglie che urla… - 2021m2021 : Paura in via Lanciani: 'sono Lucifer' e in strada aggredisce coppia con bimbo e un ragazzino di 14 anni… -