Ricette Zia Cri | crostata di pollo e peperoni

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 8 ottobre 2021) La ricetta delladiè la ricetta di Zia Cri di oggi 8 ottobre 2021 da E’ sempre mezzogiorno. Un piatto unico perfetto sia per il pranzo che per la cena, ottimo in tutte le stagioni se abbiamo degli ottimi. Per fare lasalataZia Cri ha usato la sfoglia già pronta quindi è davvero molto semplice e veloce questa ricetta. Con E’ sempre mezzogiorno in ogni puntata c’è una ricetta sciuè sciuè, una ricetta di Cristina Lunardini per chi ha poco tempo o poca voglia di cucinare. Ecco come si fa lasalata con, ovviamente tra gli ingredienti c’è la ricotta.Non perdete questa e le altredi oggi di E’ sempre mezzogiorno ...