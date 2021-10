Perugia, professore condannato per botte e insulti omofobi a studente (Di venerdì 8 ottobre 2021) condannato un docente che nel 2014 rivolse a uno studente, allora 14enne, di una scuola superiore della provincia di Perugia insulti omofobi. "L'omosessualità è una brutta malattia, ne sai qualcosa tu", questa la frase che gli è costata una pena di nove mesi di reclusione (poi sospesa) e una multa di 1.500 euro da parte del tribunale del capoluogo umbro. La notizia è stata riportata dal sito Umbria24 e dai giornali locali. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 8 ottobre 2021)un docente che nel 2014 rivolse a uno, allora 14enne, di una scuola superiore della provincia di. "L'omosessualità è una brutta malattia, ne sai qualcosa tu", questa la frase che gli è costata una pena di nove mesi di reclusione (poi sospesa) e una multa di 1.500 euro da parte del tribunale del capoluogo umbro. La notizia è stata riportata dal sito Umbria24 e dai giornali locali.

