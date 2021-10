Paulo Dybala: novità sul suo futuro, la Juventus ha deciso (Di venerdì 8 ottobre 2021) Paulo Dybala a vita alla Juventus . Secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha intenzione di rinnovare il contratto dell'attaccante argentino fino al 2026, prolungando dai quattro ai cinque anni la durata dell'intesa che era stata ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 8 ottobre 2021)a vita alla. Secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha intenzione di rinnovare il contratto dell'attaccante argentino fino al 2026, prolungando dai quattro ai cinque anni la durata dell'intesa che era stata ...

