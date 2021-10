Parte stasera a Torre Annunziata la rassegna letteraria “Libri in Giro” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Parte stasera, venerdì 9 ottobre alle ore 19.30, la rassegna “Libri in Giro 2021” organizzata da Edizioni MEA e da Verso Sud, associazione di promozione socioculturale. In collaborazione con Confcommercio, Pride Vesuvio Rainbow, Catena rosa, Comitato di liberazione dalla camorra e dal malaffare, Slow food e Quelli della curva associazione di Canti e Balli popolari, la rassegna itinerante, nata con lo spirito di approfondire, attraverso la letteratura, temi sensibili alla comunità, coinvolgerà tutto il territorio cittadino. Sei serate che vedranno come protagonisti sei Libri legati a sei tematiche diverse che saranno spunto di riflessione, confronto, dibattito e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) –, venerdì 9 ottobre alle ore 19.30, lain2021” organizzata da Edizioni MEA e da Verso Sud, associazione di promozione socioculturale. In collaborazione con Confcommercio, Pride Vesuvio Rainbow, Catena rosa, Comitato di liberazione dalla camorra e dal malaffare, Slow food e Quelli della curva associazione di Canti e Balli popolari, laitinerante, nata con lo spirito di approfondire, attraverso la letteratura, temi sensibili alla comunità, coinvolgerà tutto il territorio cittadino. Sei serate che vedranno come protagonisti seilegati a sei tematiche diverse che saranno spunto di riflessione, confronto, dibattito e ...

