Pallone d'Oro: in lizza 5 azzurri tra cui Donnarumma e Jorginho (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ci sono cinque italiani fra le nomination per il Pallone d'Oro. Nella prima cinquina di giocatori nominati c'è Leonardo Bonucci, seguono fino al 10/o Gianluigi Donnarumma e Nicolò Barella. Nei ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ci sono cinque italiani fra le nomination per ild'Oro. Nella prima cinquina di giocatori nominati c'è Leonardo Bonucci, seguono fino al 10/o Gianluigie Nicolò Barella. Nei ...

Advertising

Inter : ?? | BALLON D'OR #Lautaro e #Barella sono presenti nella lista dei 30 giocatori stilata da @francefootball per il… - juventusfc : Complimenti a @chiellini e @bonucci_leo19, inseriti nella lista dei 3??0?? candidati al Pallone d'Oro… - FBiasin : #Courtois: 'Non capisco perché giocare con l'#Italia, il terzo posto in #NationsLeague non serve a nulla'. Dategli… - fanjuve66 : RT @Marco_viscomi: Vabbè che il Pallone d’oro non ha più senso di esistere dal 1996, quando lo assegnarono a Matthias Sammer invece che ad… - Martii_dn07 : RT @juventusfc: Complimenti a @chiellini e @bonucci_leo19, inseriti nella lista dei 3??0?? candidati al Pallone d'Oro @francefootball! ????… -