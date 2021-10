Nuovo Lexus NX, molto più di una seconda generazione (Di venerdì 8 ottobre 2021) Da oltre 15 anni, nel mercato premium, Lexus è il marchio leader nel campo dell’elettrificazione. Un percorso iniziato nel 2004 con RX 400h, il primo fuoristrada ibrido nella storia dell’auto, e rinvigorito dieci anni più tardi, con l’uscita di NX, un Suv di lusso di medie dimensioni che – soltanto in Italia – ha venduto circa 15mila unità. Oggi, quel modello di successo – celebre per il suo suo look aggressivo abbinato a comodità e performance – si è rifatto il trucco, con un salto evolutivo che mette ancor più al centro l’uomo e l’ambiente. Leggi su vanityfair (Di venerdì 8 ottobre 2021) Da oltre 15 anni, nel mercato premium, Lexus è il marchio leader nel campo dell’elettrificazione. Un percorso iniziato nel 2004 con RX 400h, il primo fuoristrada ibrido nella storia dell’auto, e rinvigorito dieci anni più tardi, con l’uscita di NX, un Suv di lusso di medie dimensioni che – soltanto in Italia – ha venduto circa 15mila unità. Oggi, quel modello di successo – celebre per il suo suo look aggressivo abbinato a comodità e performance – si è rifatto il trucco, con un salto evolutivo che mette ancor più al centro l’uomo e l’ambiente.

Advertising

aldoeanto : RT @Lexus_Italia: Lexus scrive un nuovo capitolo della sua storia lanciando Nuovo NX per il mercato italiano. Preparati per nuove direzioni… - infoiteconomia : Nuovo Suv Lexus NX ibrido plug in provato per voi a Palma di Maiorca - Lexus_Italia : Lexus scrive un nuovo capitolo della sua storia lanciando Nuovo NX per il mercato italiano. Preparati per nuove dir… - missionline : Si apre un nuovo capitolo per @toyota_italia all'insegna dell'impegno nella transizione ecologica. Abbiamo testato… - ABMnewscom : LEXUS ANNUNCIA I LISTINI DEL NUOVO NX -