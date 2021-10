Nettuno | rifiuti porta a porta | task-force del Comune e Tekneko per coinvolgere la cittadinanza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 ottobre 2021)deldie diperpiù cittadini possibili nella raccolta. La società che gestisce il servizio di igiene urbana in città e l’Amministrazione comunale hanno deciso di premere l’acceleratore sulle attività di consegna e taggatura dei mastelli tramite l’istituzione di info-point nelle principali piazze della città. Ogni zona disporrà di 3 giornate di info-point, cosicché i cittadini potranno usufruire del servizio in tutta tranquillità. Si inizierà venerdì 15 ottobre dal Centro (piazza Mazzini, piazza Garibaldi e piazza IX settembre 1943) per proseguire a Santa Barbara (Via Livatino), San Giacomo (via Romana Antica), Cioccati Zucchetti (via Monte Silvano) Cretarossa ...