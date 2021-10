Montella | “Milan | continuità importante | darà fastidio a tutti”

Advertising

ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: Montella: 'Il Milan sta avendo una continuità importante, darà fastidio a tutti' - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Montella: 'Il Milan sta avendo una continuità importante, darà fastidio a tutti' - KunGrax : RT @la_rossonera: ??? #Montella: «#Milan? Ha una continuità importante, darà fastidio a tutti» #LMR ??? @RibaltaRossoner - ManuFilippone95 : RT @la_rossonera: ??? #Montella: «#Milan? Ha una continuità importante, darà fastidio a tutti» #LMR ??? @RibaltaRossoner - MilanNewsit : Montella: 'Il Milan sta avendo una continuità importante, darà fastidio a tutti' -

Ultime Notizie dalla rete : Montella Milan

L'ex allenatore die Roma parla del Napoli e del suo ex tecnico Luciano Spalletti Vincenzo, allenatore dell'Adana Demirspor, a rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato, ...era sulla panchina del, lei portò Gattuso in Primavera. I malpensanti dissero che era tutto preparato per l'esonero del primo e la promozione del secondo. 'Hai detto bene, i ...Un'etichetta, nel calcio te le appiccicano addosso ed è difficile toglierle. Sta ritrovando la forma migliore e vuole tornare in Nazionale, è la sua idea fissa, farò di tutto per aiutarlo. Magari non ...Poi passa all'analisi della Serie A: 'Il Napoli primo non mi stupisce, Spalletti è il mio tecnico preferito Montella alla Gazzetta: 'All'Adana sto benissimo. All'Adana sto benissimo, c'è tutto: dopo u ...