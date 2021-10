Lopez | record senza vittoria Tiafoe aspetta Korda

Advertising

TennisWorldit : Lo storico record che vede Feliciano Lopez superare Roger Federer -

Ultime Notizie dalla rete : Lopez record

Tiscali.it

Tommy Paul, invece, ferma Felicianoe gli rovina la festa per ildi presenze nei 1000. Ne ha giocati 139, uno in più di Roger Federer. Nel primo match dallo US Open, Tiafoe ha firmato la ...... sul circuito del Mugello, verranno assegnati i titoli della serie Sprint, con un numerodi ... Il lungo elenco Ferrari prosegue con le vetture dell'RS Racing di Sartingen -e del Best Lap ...Sono ben 42 i partecipanti all'ultimo round della serie Sprint del GT tricolore che si terrà a Scarperia nel weekend: vediamo chi c'è fra le 19 GT3, 16 GT Cup, 7 GT4 e le altre novità.La maratona è iniziata a Sydney con l’esibizione di Delta Goodrem alla Sydney Opera House, per poi proseguire da Seul, con i BTS. Lo stesso che, qualche ora dopo, hanno infiammato i Måneskin, conferma ...