Liam Neeson in trattative con i Marvel Studios? (Di venerdì 8 ottobre 2021) Da qualche ora sembrano circolare insistentemente dei rumor che vedrebbero Liam Neeson in trattative per un ruolo non ben specificato nel Marvel Cinematic Universe. A riportare la notizia sono diversi insider del settore su Twitter. Ovviamente parLiamo di una indiscrezione da prendere con le pinze. Non sarebbe strano però vedere un attore “d’azione” come Liam Neeson cimentarsi nel mondo del cinecomic. Non sarebbe il primo franchise con cui ha a che fare l’interprete britannico. Infatti, risale ai primi anni 2000 la sua partecipazione a Star Wars Episodio I: la minaccia fantasma nel ruolo del maestro Jedi Qui-Gonn Jinn. Liam Neeson nell’MCU: un semplice rumor? La notizia di un possibile ingresso di Liam ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 8 ottobre 2021) Da qualche ora sembrano circolare insistentemente dei rumor che vedrebberoinper un ruolo non ben specificato nelCinematic Universe. A riportare la notizia sono diversi insider del settore su Twitter. Ovviamente paro di una indiscrezione da prendere con le pinze. Non sarebbe strano però vedere un attore “d’azione” comecimentarsi nel mondo del cinecomic. Non sarebbe il primo franchise con cui ha a che fare l’interprete britannico. Infatti, risale ai primi anni 2000 la sua partecipazione a Star Wars Episodio I: la minaccia fantasma nel ruolo del maestro Jedi Qui-Gonn Jinn.nell’MCU: un semplice rumor? La notizia di un possibile ingresso di...

