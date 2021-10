Infortunio Morata | tempi di recupero lunghi | la situazione

(Di venerdì 8 ottobre 2021), si allungano idi: ecco quando torna lo spagnolo dopo la lesione al bicipite femorale La Juventus aveva ipotizzato sia per Paulo Dybala sia per Alvaroun generico rientro dopo la sosta. Ma vista l’entità dell”dello spagnolo (lesione al bicipite femorale della coscia destra), per Alvaro potrebbe volerci un po’ di più. Il numero 9 della Juventus salterà la Roma e probabilmente anche lo Zenit in Champions: più probabile il ritorno in casa dell’Inter nel match del 24 ottobre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

