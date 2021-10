I risultati delle qualificazioni Mondiali | un altro errore dell’arbitro Cakir in Germania-Romania In gol Ilicic e Ramsey | autorete di Skriniar

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Si sono giocate partite interessanti valide per leal Mondiale in Qatar del 2022. Si è verificato unepisodio che riguarda l’arbitro, dopo le polemiche per l’arbitraggio nella partita di Champions League tra Milan e Atletico Madrid. In occasione della gara traha assegnato un calcio di rigore per un contatto tra Burca e Werner nell’area di rigore. Il direttore di gara non ha avuto dubbi,è stato richiamato all’on field review e l’arbitro è tornato sui suoi passi. Passa un minuto e lapassa in vantaggio. Laè poi riuscita a ribaltare tutto con Gnabry e Muller. Vittoria della Croazia sul campo del Cipro, in gol Perisic mentre Modric ha sbagliato un calcio di rigore. Marusic in rete nel ...