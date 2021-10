"I muri anti-migranti? Un diritto, ma...". Suicidio perfetto: la commissaria fa saltare in aria l'Europa (Di venerdì 8 ottobre 2021) La giornata nera dell'Unione europea. Dodici Stati membri chiedono stanziamenti di fondi per finanziare muri anti-migranti, nel tentativo di sbarrare la via alla prevista ondata migratoria dall'Afghanistan finito di nuovo in mano ai talebani. E Bruxelles che fa? Sulla carta, il "continente dell'accoglienza" (sempre sulla carta) dovrebbe respingere la richiesta, ma da perfetta Unione-che-non-c'è accetta senza tuttavia accogliere la richiesta. Un bel paradosso, ma è andata di fatto proprio così. "Bisogna rafforzare la protezione dei nostri confini esterni, alcuni Stati membri hanno costruito recinzioni e strutture di protezione e ne hanno il diritto. Se occorre utilizzare i fondi Ue per fare questo, devo dire no", ha spiegato la commissaria Ue agli Affari interni, Ylva ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) La giornata nera dell'Unione europea. Dodici Stati membri chiedono stanziamenti di fondi per finanziare-migr, nel tentativo di sbarrare la via alla prevista ondata migratoria dall'Afghanistan finito di nuovo in mano ai talebani. E Bruxelles che fa? Sulla carta, il "continente dell'accoglienza" (sempre sulla carta) dovrebbe respingere la richiesta, ma da perfetta Unione-che-non-c'è accetta senza tuttavia accogliere la richiesta. Un bel paradosso, ma è andata di fatto proprio così. "Bisogna rafforzare la protezione dei nostri confini esterni, alcuni Stati membri hanno costruito recinzioni e strutture di protezione e ne hanno il. Se occorre utilizzare i fondi Ue per fare questo, devo dire no", ha spiegato laUe agli Affari interni, Ylva ...

