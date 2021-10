Ferrara, No vax muore di Covid: si era curato a casa con telemedicina e vermifughi (Di venerdì 8 ottobre 2021) Aveva provato a curarsi in casa propria, con la sola assistenza via mail e telefono di un medico volontario legato all'associazione Ippocrateorg, quella protagonista del convegno in... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 8 ottobre 2021) Aveva provato a curarsi inpropria, con la sola assistenza via mail e telefono di un medico volontario legato all'associazione Ippocrateorg, quella protagonista del convegno in...

