Fedez vuole far denunciare Chiara Ferragni per una borsa

Leggi su piusanipiubelli

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Visto che ormai è abituato a prendere denunce dal Codacons in queste oreha scherzato sul fatto che, visto che la moglie continua a fare pubblicità occulta, l’associazione consumatori dovrebbeanche lei! Ecco come è andato il divertente siparietto tra di loro!sono una delle coppie più amate dello showbiz e probabilmente il loro successo non è dovuto solo agli outfit che posta una o alle canzoni che rilascia l’altro ma anche alla loro grandissima simpatia e ad una buona dose di autoironia. Spesso, infatti, i due si fanno scherzi che poi postano sui social oppure condividono momenti esilaranti e imbarazzanti della loro quotidianità. Qualche ora fa Federico ha scherzato sull’acconciatura della compagna, che secondo lui sembrava la bimba che recita in “Il ...