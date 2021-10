Estate Sicura, 1800 ore di controlli in mare e 20 persone tratte in salvo: il bilancio del 2021 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma – Si è conclusa anche quest’anno l’operazione Estate Sicura con la quale gli specialisti in forza presso la Sezione Nautica Fluviale, in seno all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Roma, nel periodo compreso fra il 1 giugno e il 30 settembre, hanno pattugliato incessantemente i litorali romani di Civitavecchia, Fiumicino, Ostia, Anzio e Nettuno; nonché quelli delle acque interne, dei bacini lacuali di Bracciano e Albano, in aggiunta al consueto pattugliamento del fiume Tevere. I numeri dell’operazione Sono stati 360 i servizi di pattugliamento in navigazione, effettuati a bordo delle moto d’acqua, lungo i litorali e a bordo di unità navali lungo il fiume Tevere ed i bacini lacuali romani, per un totale di 1800 ore di navigazione. Cinquecento i servizi di pattugliamento lungo i litorali e le sponde ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma – Si è conclusa anche quest’anno l’operazionecon la quale gli specialisti in forza presso la Sezione Nautica Fluviale, in seno all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Roma, nel periodo compreso fra il 1 giugno e il 30 settembre, hanno pattugliato incessantemente i litorali romani di Civitavecchia, Fiumicino, Ostia, Anzio e Nettuno; nonché quelli delle acque interne, dei bacini lacuali di Bracciano e Albano, in aggiunta al consueto pattugliamento del fiume Tevere. I numeri dell’operazione Sono stati 360 i servizi di pattugliamento in navigazione, effettuati a bordo delle moto d’acqua, lungo i litorali e a bordo di unità navali lungo il fiume Tevere ed i bacini lacuali romani, per un totale diore di navigazione. Cinquecento i servizi di pattugliamento lungo i litorali e le sponde ...

Dal Tevere al litorale, i risultati di quattro mesi di "Estate sicura" Radio Colonna