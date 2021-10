Edoardo Bennato torna con “La Torre di Babele” (Di venerdì 8 ottobre 2021) A 45 anni dalla sua pubblicazione, esce per Sony Music / Legacy Recordings uno dei più grandi capolavori della discografia rock italiana: La Torre di Babele, album iconico della carriera di Edoardo Bennato, fuori venerdì 8 ottobre su tutte le piattaforme digitali e nei negozi di dischi in una speciale edizione celebrativa con la rimasterizzazione dei nastri originali e con 16 brani live, pubblicato in doppio CD, in LP+CD e in digitale. Edoardo Bennato, il punto di riferimento dell’anticonformismo musicale e ideologico, nel 1976 pubblica La Torre di Babele, disco cult, successo che ha delineato i tratti artistici somatici del grande rocker italiano. Era il 1973 quando Edoardo riceveva la raccomandazione dall’allora Direttore della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) A 45 anni dalla sua pubblicazione, esce per Sony Music / Legacy Recordings uno dei più grandi capolavori della discografia rock italiana: Ladi, album iconico della carriera di, fuori venerdì 8 ottobre su tutte le piattaforme digitali e nei negozi di dischi in una speciale edizione celebrativa con la rimasterizzazione dei nastri originali e con 16 brani live, pubblicato in doppio CD, in LP+CD e in digitale., il punto di riferimento dell’anticonformismo musicale e ideologico, nel 1976 pubblica Ladi, disco cult, successo che ha delineato i tratti artistici somatici del grande rocker italiano. Era il 1973 quandoriceveva la raccomandazione dall’allora Direttore della ...

