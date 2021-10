Da Twitch arriva l’ammissione: “la violazione c’è stata”, ma cosa rischiano gli utenti? (Di venerdì 8 ottobre 2021) Reo confesso. Con un post tanto breve quanto comprensibile, Twitch conferma una massiccia violazione dei dati, figlia di una vittima di una fuga di notizie, che ha portato alla divulgazione di informazioni riservate La piattaforma di streaming di giochi, nonché guadagni degli streamer. Twitch è una piattaforma di livestreaming di proprietà di Amazon (Adobe Stock)Lo scorso mercoledì sono stati pubblicati online più di 100 GB di dati riservati. I documenti sembrano mostrare che i migliori streamer di Twitch hanno guadagnato milioni di dollari dalla società, di proprietà di Amazon, negli ultimi due anni. Twitch ha confermato la violazione su Twitter: “stiamo lavorando con urgenza. Le nostre squadre stanno lavorando con urgenza per capire quanto sia estesa” e che ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Reo confesso. Con un post tanto breve quanto comprensibile,conferma una massicciadei dati, figlia di una vittima di una fuga di notizie, che ha portato alla divulgazione di informazioni riservate La piattaforma di streaming di giochi, nonché guadagni degli streamer.è una piattaforma di livestreaming di proprietà di Amazon (Adobe Stock)Lo scorso mercoledì sono stati pubblicati online più di 100 GB di dati riservati. I documenti sembrano mostrare che i migliori streamer dihanno guadagnato milioni di dollari dalla società, di proprietà di Amazon, negli ultimi due anni.ha confermato lasu Twitter: “stiamo lavorando con urgenza. Le nostre squadre stanno lavorando con urgenza per capire quanto sia estesa” e che ...

