Covid | Pregliasco | ' Effetto scuola scampato | ma il rientro a lavoro fa più paura'

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il rientro della scuola non ha fortunatamente avuto effetti sulla curva del contagio. Ma secondo il virologo non bisogna abbassare la guardia. Ora l'attenzione è sul rientro in presenza.

Bisognerà attendere quindi novembre per vedere se il temuto colpo di coda delarriverà. ' Magari un colpettino - conclude- e tutto questo potrà essere gestito, ma è probabile che ...La terza dose del vaccino anti -divide la scienza. Tra Fabrizioe Claudio Giorlandino scoppia la rissa, negli studi de L'aria che tira, venerdì 8 ottobre. Il primo è virologo e docente all'Università Statale di ...“Per ora l’effetto scuola l’abbiamo scampato, è chiaro che ogni giorno che passa c’è un accumulo quindi non è finita ma non c’è stato un boom. I protocolli e le attenzioni conseguenti hanno funzionato ...Il rientro della scuola non ha fortunatamente avuto effetti sulla curva del contagio. Ma secondo il virologo Fabrizio Pregliasco non bisogna abbassare la guardia. Ora l'attenzione è ...