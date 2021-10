Covid oggi Abruzzo, 28 contagi e un morto: bollettino 8 ottobre (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono 28 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 8 ottobre in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto di Covid, portando il totale delle vittime da inizio pandemia a 2.548 nella Regione. Da ieri i guariti sono stati 86. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1859 tamponi molecolari e 3514 test antigenici con un tasso di positività allo 0.52 per cento. Quarantasei pazienti, due in meno da ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. Cinque le terapie intensive occupate. In isolamento domiciliare 1.424 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono 28 i nuovida Coronavirusin, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri c’è stato undi, portando il totale delle vittime da inizio pandemia a 2.548 nella Regione. Da ieri i guariti sono stati 86. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1859 tamponi molecolari e 3514 test antigenici con un tasso di positività allo 0.52 per cento. Quarantasei pazienti, due in meno da ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. Cinque le terapie intensive occupate. In isolamento domiciliare 1.424 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

