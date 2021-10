Cabrini omaggia Rossi | «Insieme ne abbiamo viste di tutti i colori»

(Di venerdì 8 ottobre 2021)è intervenuto al Festival dello Sport di Trento per ricordare Paolo, i due erano compagni alla Juventus Antonio, intervenuto al Festival dello Sport, ha ricordato anche lui – come gli altri ospiti – Paolo, compagno di squadra alla Juventus. Ecco le sue parole. «Mi piace ricordarlo come uomo. Sono stato suo compagno di camera in Nazionale per 10 anni e nevissute di. Fuori dal campo era ancora migliore, era un ragazzo di grande compagnia e di grande amicizia.esorditonel Mondiale di Argentina nel ’78 ma ci eravamo già affrontati nel settore giovanile» L'articolo proviene da Calcio News 24.

