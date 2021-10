Belotti non rinnova: primi contatti con un club italiano! (Di venerdì 8 ottobre 2021) Andrea Belotti difficilmente rinnoverà il proprio contratto con il Torino, a dichiararlo è stato lo stesso presidente granata. Urbano Cairo ha detto di aver fatto il massimo per convincere il capitano a prolungare il proprio legame con i piemontesi. L’attaccante azzurro sembrerebbe quindi destinato a lasciare il Torino. Su di lui c’è l’interesse del Milan che già qualche mese fa si era fatto avanti. Attaccante cercasi I rossoneri hanno bisogno di un nuovo centravanti. Al momento in rosa sono tre le punte centrali: Giroud, Ibrahimovic e Pellegri. I primi due, per via dell’età avanzata, sono spesso alle prese con problemi fisici, mentre il terzo sembrerebbe che non abbia convinto Mister Pioli. Il Milan potrebbe affondare il colpo per Belotti già nel corso della sessione invernale di calciomercato. Quando per acquistarlo ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 ottobre 2021) Andreadifficilmente rinnoverà il proprio contratto con il Torino, a dichiararlo è stato lo stesso presidente granata. Urbano Cairo ha detto di aver fatto il massimo per convincere il capitano a prolungare il proprio legame con i piemontesi. L’attaccante azzurro sembrerebbe quindi destinato a lasciare il Torino. Su di lui c’è l’interesse del Milan che già qualche mese fa si era fatto avanti. Attaccante cercasi I rossoneri hanno bisogno di un nuovo centravanti. Al momento in rosa sono tre le punte centrali: Giroud, Ibrahimovic e Pellegri. Idue, per via dell’età avanzata, sono spesso alle prese con problemi fisici, mentre il terzo sembrerebbe che non abbia convinto Mister Pioli. Il Milan potrebbe affondare il colpo pergià nel corso della sessione invernale di calciomercato. Quando per acquistarlo ...

